توك توك الشهداء.. تخليد لذكرى ضحايا شاطىء النخيل بمسقط رأسهم بالبحيرة

ترك عمله بموقف تكاتك القرية، وقرر الانتظار منذ صلاة الظهر، لأداء صلاة الغائب على "شادى" فقيد شباب قرية النجيلة، التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، الذى لقى مصرعه و6 آخرين بينهم أخيه "عثمان"، وقرر طباعة بانر عليه صور شهداء قرية، حيث أطلق أهالى القرية على مركبته "توك توك الشهداء".

بانر عليه صور 3 شباب وهم "شادى، عمرو، عثمان" على خلفية توك توك يملكه ياسر عشماوى، 52 سنة، مكتوب عليه عبارة "فى الجنة إن شاء الله"، وقال "عشماوى" ل"الوطن"، فقدنا شباب فى عمر الزهور، نحتسبهم عند الله شهداء، بعد غرقهم بمياه شاطىء النخيل بالإسكندرية، وقررت التفرغ اليوم لأداء صلاة الغائب على روح "شادى"، الذى تعثر رجال الإنقاذ فى استخراج جثمانه من مياه البحر.

وأضاف، كلنا حزن وأسى على أرواح الشباب التى فقدناها، وكلٌ منا يعبر عن حزنه بطريقته، فقررت أن أضع صورهم على التوك توك الخاص بى، وأجوب بصورهم شوارع القرية كل يوم أثناء عملى، لعل كل من يراهم يدعوا لهم بالرحمة والمغفرة.