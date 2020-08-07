وصول طائرتي إغاثة من السعودية إلى لبنان

وصلت إلى العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم، أولى طلائع الجسر الجوي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستمر لمدة 4 أيام، لمساعدة المنكوبين من انفجار ميناء بيروت، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكان في استقبال أولى المساعدات التي وصلت جوا عبر طائرتين إلى مطار بيروت الدولي، وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، وسفير المملكة لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ورافقها فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وسيباشر الفريق خلال الساعات القادمة نقل المساعدات للمواقع المتضررة في بيروت والتي تزن 120 طنا، تشتمل على أجهزة تنفس اصطناعي، وأجهزة رقابة حيوية للعناية المركزة، ومضخات وريدية إلكترونية، ومستلزمات إسعاف، وأدوية متعددة ومضادات حيوية ومسكنات، ومطهرات ومعقمات، وكمامات ومواد حماية، ومحاليل وريدية وأنابيب ضخ، ومستلزمات طبية متعددة، ومواد غذائية مختلفة، ومستلزمات إيوائية من خيم وفرش ومستلزمات طهي وأوان متعددة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

من جانبه، أعرب وزير الداخلية اللبناني، في تصريح صحفي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي على الدعم المقدّم لإغاثة المنكوبين جرّاء الانفجار الضخم الذي حدث في ميناء بيروت، مشيرا إلى أن المملكة منذ 60 سنة وحتى الآن تدعم لبنان بمختلف أشكال الدعم الاقتصادي والمالي، وأسهمت بإعادة إعمار لبنان ولم تنسه يوما.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن في وقت سابق، اليوم، أن عدد ضحايا الانفجار الذي هزّ بيروت الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 154، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأوضح حسن، أن عدد الحالات الحرجة هو 120، موضحا أن "الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة".

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