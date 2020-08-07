رئيس شباب التجمع: الوجوه الشابة بانتخابات الشيوخ تحقيق للتكامل السياسي

قال عمرو عزت، رئيس اتحاد شباب حزب التجمع، مرشح الحزب في القائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إن تمثيل الشباب داخل المجالس النيابية أمر ضروري لتكون لديهم مساحة واسعة للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم للمستقبل.

وأضاف عزت لـ"الوطن"، أن خوض الشباب انتخابات مجلس الشيوخ فرصة لدمجهم في صياغة السياسات العامة والمشاركة بشكل أكبر في مناقشة ووضع منهجية للقضايا الوطنية والعالمية.

وتابع أن وجود وجوه شابة تحت قبة مجلس الشيوخ يعزّز حركة التنمية السياسية وتحقيق التكامل في العمل السياسي، وتعد خطوة مهمة في عملية صنع واتخاذ القرارات.