المخرج أحمد فؤاد يبدأ بروفات مسرحيته الجديدة "ديجا فو" بالهناجر

يبدأ في الفترة المقبلة المخرج المسرحي أحمد فؤاد بروفات مسرحيته الجديدة "ديجا فو" في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقال "فؤاد" لـ"الوطن" أن المسرحية مأخوذة عن النص السويسري "اثبات العكس" لـ أوليفيرا شياتشياري ومن إعداده وإخراجه ويشارك في بطولتها تامر نبيل أحمد السلكاوي، محمد يوسف، رحمة أحمد، بسمة ماهر.

يذكر أن المخرج المسرحي أحمد فؤاد كان قد شارك كعضو لجنة تحكيم لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بالمغرب في دورته السادسة ممثلا لمصر العام الماضي بجانب تقديمه لورشة فنية لشباب المخرجين المسرحيين تحت عنوان "دلالات الحركة المسرحية"، أثناء فاعليات المهرجان.

وعبر عن إحساسه بالسعادة والفخر بسبب اختياره من بين قامات مسرحية كبيرة ليكون ممثلا لبلاده، وقال فؤاد لـ "الوطن": الاختيار يمنحني دفعة معنوية كبيرة، ولشباب المسرحيين الذين استطاعوا إثبات أنفسهم على الساحة المسرحية العربية والعالمية.

وحصل فؤاد على جائزة الدولة للإبداع الفني وجائزة أفضل مخرج بمهرجان أيام المسرح المغاربي الدولي - الجزائر 2018.