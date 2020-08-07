مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على طريق العامرية غرب الإسكندرية

لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل "تريلا" بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام شركة الأحمدية بطريق الإسكندرية الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم والمرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة تصادم سيارة ملاكي رقم "ر.م – 6837" وتريلا بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من بينهم طفل صغير 8 سنوات وإصابة آخر جميعهم من أسرة واحدةحيث نقل المصاب هو شاب عمره 18 سنة والجثث إلى مستشفى العامرية العام.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، أنه جرى إزالة آثار الحادث والسيارات المتضررة، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

تحرر محضر بقسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.