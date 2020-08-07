"الوطنية للانتخابات" تدرس فرض غرامة على العزوف عن المشاركة بـ"الشيوخ"

حذر المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، من يحق له التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة من العزوف عن المشاركة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدرس جديا، توقيع الغرامة التي نص عليها القانون لم يتخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جميع من يحق له التصويت، المشاركة في الاستحقاق الدستوري "انتخابات الشيوخ" مؤكدا أن التواجد بكثافة أمام اللجان رسالة هامة للمجتمع الدولي وعي المواطن المصري، ودوره في ترسيخ الديمقراطية.