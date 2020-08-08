"محفوظ" ندعو الشباب للالتحاق بمنحة "مستقبلنا رقمي" للتدريب

دعا المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (إيتيدا) الشباب للالتحاق بمنحة «مستقبلنا.. رقمى» المجانية لتدريب الشباب على مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة ذات الطلب المتزايد.

وقال «محفوظ»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة لبناء مصر الرقمية، من خلال تحقيق قفزة نوعية فى تطوير مهارات الإنسان المصرى وقدراته، مشيراً إلى أن المنحة تستهدف تدريب 100 ألف شاب وشابة عن بُعد على مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكترونى، من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة «يوداسيتى» العالمية الرائدة فى مجال التعلم عبر الإنترنت.

وأضاف «محفوظ» أنه بهدف استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختلاف قدراتهم الفنية، تتيح المبادرة التدريب على أربعة مستويات وهى الأساسى والمحترف والمتقدم والمستوى المتميز، وبإجمالى 12 مساراً تدريبياً تغطى المهارات التكنولوجية الأكثر طلباً ونمواً على المستويين المحلى والعالمى، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات العالمية ووضعها ضمن أكبر الدول المصدّرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب المصرى على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على احتراف الوظائف الرقمية الحرة، وكذلك وضع الأساس لنظام وطنى متكامل للإمداد بالكوادر المدربة فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات.