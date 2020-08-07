كيف ساعدت نترات الأمونيوم في وقوع انفجار مرفأ بيروت؟

تسببت نترات الأمونيوم في وقوع الانفجار الضخم الذي شهدته مدينة بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن دمار شامل بمنطقة المرفأ ومقتل العشرات وإصابة الآلاف، فالانفجار ناجم عن مستودع يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم، التي تستخدم سمادا زراعيا.

وتشير فداحة انفجار بيروت، الذي أسفر عن مقتل 78 شخصا وإصابة نحو 3700 آخرين، إلى مدى خطورة نترات الأمونيوم، وكيف يمكن أن تتحول هذه المادة الكيميائية الزراعية إلى قنبلة قاتلة، في ظروف معينة.

الدكتور محمد عمر الخبير الكيمائي، أوضح أن نترات الأمونيوم هي مركب كيميائي بلوري عديم الرائحة، يشيع استخدامه كسماد زراعي، وحين يمتزج بزيوت الوقود يؤدي إلى تفجيرات، مشيرا إلى أنه كثيراً ما يتم اللجوء إليها في أعمال البناء والتعدين، كما تستخدمه جماعات متطرفة لصنع متفجرات.

وأضاف عمر لـ"الوطن" أن مادة نترات الأمونيوم قابلة للاشتعال، لكن لكونها مسببة للأكسدة فهي تزيد الاحتراق وتسمح للمواد الأخرى بالاشتعال بسهولة أكبر، موضحا أن لهذا السبب يُفترض أن يتم الالتزام بقواعد صارمة في تخزينها بحيث تظل بعيدة عن الوقود ومصادر الحرارة.

وتابع أنه في الظروف المعتادة دون وجود مصدر للحرارة أو السخونة الشديدة يصعب اشتعال نترات الأمونيوم، مشيرا إلى أنه من المرجح بنسبة كبيرة أن تكون تلك النترات تعرضت لمادة مشتعلة أو حرارة مرتفعة، تسببت في حدوث ذلك الانفجار.

انفجارات تسببت فيها نترات الأمونيوم

حوادث عديدة تسببت فيها نترات الأمونيوم على مدى عقود، حيث تسببت في العديد من الانفجارات الصناعية، ففي عام 2001، تسببت في انفجار ووقع في المصنع داخل المنطقة الصناعية على مشارف تولوز قبل مرور أقل من أسبوعين على هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على الولايات المتحدة مما أثار الشكوك في البداية بشأن حدوث تفجير إرهابي، ولم يعثر القضاة على أي دليل على حدوث هجوم متعمد واعتبر الانفجار الذي ألحق أضرارا بحوالي 30 ألف منزل ومئات المشاريع التجارية في دائرة قطرها نحو ستة كيلومترات مجرد حادث، واتهم المحققون الشركة المالكة بالإهمال لقيامها بتخزين مادة نترات الأمونيا المتطايرة وهي تهمة نفتها توتال، حسب فرانس 24.

حادثة مشابهة أخرى وقعت في عام 2013، ولكن تلك المرة في ولاية تكساس الأمريكية، إذ قتل ما بين 60 و70 شخصا وأصيب مئات آخرون بجروح في انفجار وقع، في مصنع للأسمدة قرب مدينة واكو بولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة، وتوصل المحققون إلى أنه نجم عن نترات الأمونيوم، حسب شبكة "كي دبليو تي أكس" التليفزيونية المحلية.