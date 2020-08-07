ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة الهندية إلى 14 شخصا

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 123 في تحطم طائرة ركاب هندية قادمة من دبي على متنها 191 شخصا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة وأمطار غزيرة في مطار في جنوبي الهند، اليوم، أثناء هبوطها انشطرت الطائرة إلى نصفين وفقا لما ذكرته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية.

وتحطّمت الطائرة التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس" في مطار كوزيكود في كاليكوت في ولاية كيرالا.

وقال المتحدث باسم وزارة الطيران المدني الهندي، راجيف جين، إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها، مضيفا إن تفاصيل الإصابات لم تعرف على الفور.

ضابط شرطة: من بين القتلى أحد الطيارين

وأشار جين، إلى أن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، موضحا أنه كان على متن الطائرة 174 راكبا بالغًا و 10 أطفال وطياران و5 من أفراد طاقم الطائرة.

وقال ضابط شرطة، إن من بين القتلى أحد الطيارين، و15 على الأقل من المصابين في حالة حرجة.

وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود'' وأنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.

https://twitter.com/i/status/1291762478322339843

https://twitter.com/i/status/1291763713603584000