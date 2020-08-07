قصر ثقافة قنا واتحاد شباب العمل ينظمان ورشة عمل عن المشاركة في الانتخابات

نظم قصر ثقافة قنا، بالتعاون مع اتحاد شباب العمال بقنا، ورشة عمل عن المشاركة الأمثل للشباب فى الانتخابات، لـ 40 مشاركا نصفهم من الفتيات وذوى الاحتياجات الخاصة، بحضور سيد حامد، رئيس الاتحاد بقنا، حاضر فيها الدكتورة منى الشحات، الأستاذ بكلية آداب قنا، والاعلامى يوسف رجب.

أقيمت الورشة، وسط إجراءات احترازية، راعت التباعد الاجتماعى و ارتداء الكمامات للمشاركين من الشباب و الفتيات، و تناولت الورشة، أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ودور ذلك فى إحداث تنمية حقيقية بالبلاد، و التعريف بقانون مجلس الشيوخ 2020، و النظام الانتخابى وآلية التصويت، و دور الاعلام فى التوعية بالقانون، و الممارسات الايجابية فى العملية الانتخابية.

تحدث سيد حامد، عن دور مجلس الشيوخ وتسميته التى ترجع إلى الدور المنشود منه خلال الفترة القادمة و اختيار كوادر من الخبراء والمسئولين و أساتذة الجامعات أصحاب الخبرة والكفاءة، من أجل مساعدة الدولة على اتخاذ القرارات المناسبة.

و أشار حامد، إلى أن اتحاد شباب العمال يسعى من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات المختلفة، لتقديم خدمات توعوية و تثقيفية للشباب تساهم فى إعداد كوادر قادرة على التواجد بقوة فى العمل العام.

و أكدت الدكتور منى الشحات، أهمية وجود مجلس الشيوخ"غرفة ثانية للبرلمان"، فى هذا التوقيت الذى تعيشه بلادنا، والذى يتطلب مرونة و قدرة على دراسة المشروعات والقوانين المختلفة واتخاذ المناسب بشأنها.

و أشارت الشحات، إلى أن تحديد اختصاصات محددة لمجلس الشيوخ، ليس بدعة مصرية، لكنه نظام متبع فى عدد من الدول، حتى لا تتضارب الاختصاصات، فى ظل وجود غرفتين تشريعيتين.

و أشار الاعلامى يوسف رجب، إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية حق و واجب وطنى، لا يحظى به إلا من تنطبق عليهم شروط ومعايير معينة، و للمشاركة دوافع متعددة قد تكون من أجل الصالح العام و خدمة الوطن و المواطنين، و قد تكون للشهرة أو للحصول على منصب أو مال.

و أوضح رجب، أن الإعلام له دور ايجابى و سلبى خلال العملية الإنتخابية، الايجابى من يتمثل فى التوعية بأهمية المشاركة السياسية ودورها فى دعم الدولة ونشر المعلومات الصحيحة عن المجالس النيابية، فيما يتمثل الجانب السلبى، فى نشر المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة ومحاباة عائلات أو قبائل على حساب أخرى.