أستاذ علاقات دولية لبناني: كل العرب دمعت عيونهم لانفجار بيروت

قال الدكتور خالد عزي، أستاذ العلاقات الدولية من بيروت، إنه وبعد الانفجار في العاصمة اللبنانية بيروت شهدت العاصمة اهتماما كبيرا من قبل كافة الدول العربية: "كل العرب يحبون بيروت، وجميعهم دمعت عيونهم على ما حدث بنا".

وأضاف "عزي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مانشيت" والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالأمس، لم تكن معدة سابقا ولم تكن في أجندة زيارته الخارجية، ولكن وبسبب ما حدث في لبنان أتى ليشارك اللبنانيين أحزانهم، موضحا أنه قد جلس مع القادة السياسيين في لبنان لإبلاغهم برسالة واضحة وهي أنه وقبل الزلزال ليس كما قبله، وأوصاهم بالخروج من النفق وتلك الأزمة حتى لا تهوى لبنان جراء ما حدث لها.

وأكد أن الرئيس الفرنسي قد تحدث بطريقة واضحة، وأوصى القادة اللبنانيين بالسعي لمساعدة أنفسهم حتى تساعدهم الدول الخارجية، وأي دولة ستقدم المساعدات لن تقدمها لتلك الطبقة الفاسدة التي خرجت عليها المظاهرات لإسقاطهم، مشيرا إلى أن مصر قامت بتقديم المساعدات للجيش اللبناني وليس للنخبة السياسية اللبنانية، وهو ما فعلته أغلب الدول الأخرى لعدم وجود إصلاحات داخلية حقيقية ما أثر على عدم ثقة المواطنين فيهم.

وتابع: "المظاهرات لم تدمر اقتصاد لبنان، هذه الطبقة السيئة هي من دمرت وسرقت أموال الناس في البنوك والودائع، ولبنان محاصرة وهناك جهات في لبنان تسعى إلى إدخالها في محاور سيئة، وهي ما ستنعكس بالكامل على وضع الشعب والدولة اللبناني، واقتصادنا مشلول لأننا نعادي العرب والعالم".