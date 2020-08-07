نقيب أطباء لبنان: مستشفيات بيروت تضررت بشكل كبير من الانفجار

كشف نقيب الأطباء اللبنانيين، الدكتور شرف أبو شرف، عن حجم الأضرار التي أصابت عددا من المستشفيات في بيروت، جرّاء الانفجار الكبير الذي تعرض له الميناء بالعاصمة اللبنانية قبل أيام.

وقال أبو شرف، لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن 4 مستشفيات في بيروت تضررت بشكل كبير جرّاء الانفجار.

وأضاف أبو شرف: "نحن بحاجة لدعم مادي ومساعدات إنسانية وأدوية. المستشفيات لم يصلها الدعم الخارجي حتى الآن".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن النظام الصحي الضعيف في لبنان يمثل مشكلة خطيرة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء.

وأشارت الصحة العالمية، إلى نقص في الأسرّة، من جراء الأضرار التي لحقت بالمستشفيات، وفاق لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أنها تعتزم الإفراج عن 9 ملايين دولار لتلبية احتياجات عاجلة للبنان بعد الانفجار الدامي الذي وقع ببيروت، وتعزيز العمليات في مستشفيات المدينة.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أعلن في وقت سابق، اليوم، خلال استقباله وفدا جزائريا طبيا أتى إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، أن عدد ضحايا انفجار بيروت ارتفع إلى 154، وأن 20% من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأوضح حسن، أن عدد الحالات الحرجة هو 120، مشيرا إلى أن "الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة".