دبلوماسي لبناني: نشكر روسيا على دعمها لشعبنا عقب انفجار ميناء بيروت

توجه السفير اللبناني في موسكو شوقي بو ناصر، اليوم، بالشكر إلى روسيا على ما قدمته من مساعدات لبلاده، عقب الانفجار المأساوي الذي شهده ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عنه مقتل أكثر من 150 شخصًا.

وقال بو ناصر، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في البداية، أود بصفتي سفير دولة شقيقة أن أتقدم بالشكر على المستوى الشخصي إلى روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعازيه ومساندته للشعب اللبناني في هذا الوضع الكارثي، وعلى المساعدة العاجلة التي بعثت بها روسيا إلى لبنان".

وأضاف بوناصر: "نأمل في الحصول على دعم ومساعدة إضافيين من روسيا، خاصة أن الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء هذا الانفجار هائلة، إذ تقدر بـ 15 مليار دولار، بعيدًا عن الخسائرالبشرية".

وأعرب الدبلوماسي اللبناني، عن أمله في أن تقوم روسيا بتوسيع مساعدتها وإمداد لبنان بمواد البناء، التي تشمل الألمنيوم والزجاج والخشب وغيرها.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية، أعلنت أنها سترسل 5 طائرات محملة بالمساعدات للبنان، الذي يعاني من انفجار وقع، الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت، واحتدام جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتشمل المساعدات مشفى متنقلًا ومختبرًا للكشف عن كورونا المستجد، كما أرسلت روسيا إلى لبنان خبراء إغاثة وأطباء.