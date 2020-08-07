محافظ القليوبية يتفقد طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر شكر

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، مقر مجلس مدينه كفر شكر، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأكد محافظ القليوبية، انتظام العمل في معظم الوحدات المحلية جميع أيام الاسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، موجهًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح، وخلال الجوله تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة والمستمرة حتى 15 أغسطس الجاري.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين، الإسراع في تقديم طلبات التصالح، مؤكدا أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

وحرص محافظ القليوبية، خلال تفقده على الاستماع إلى المواطنين للتعرف علي المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه للمعنيين بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.