نائب محافظ القليوبية تتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم، جوله مفاجئة على المركز التكنولوجي بمدينة بنها، لتفقد سير العمل به، ومتابعة تلقي طلبات المواطنين الخاصة بقانون التصالح ، فضلًا عن التأكد من اتباع المواطنين والموظفين للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتأتي الجولة استمرارًا للمرور الميداني المفاجئ الذي تقوم به "ريان" على وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والمراكز التكنولوجية على مستوى المدن التى يوجد بها مراكز تكنولوجية.