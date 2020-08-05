محافظ القليوبية يتفقد لجان التصالح في مخالفات المباني

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، زيارة مفاجئة للجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات المباني بمجالس مدن بنها وكفر شكر وطوخ وحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجان تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء للوقوف علي سير العمل بها ورصد أي مشكلات تعترض اللجان والعمل على حلها، كما وجه بسرعة إنهاء فحص تلك الطلبات وعرض المستوفى منها، والذي ثبت جديته علي اللجان الفنية كي تقوم بدورها بالبت على النحو المقرر قانوناً، وذلك من خلال خطة عمل مرتبطة بجدول زمني محدد ودقيق.

واستمع خلال الزيارة للمواطنين والمشكلات التي تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه للمعنيين بسرعة حل تلك المشكلات، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، كما حذر من أن أي تقاعس في هذا الشأن سوف يؤاخذ بالشدة الرادعة .

كما شدد المحافظ على ضرورة الإسراع بملف تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، والإسراع في إنهاء كافة إجراءات التعاقد مع واضعي اليد ممن تم البت في طلباتهم بالقبول من اللجان المعنية.

كما تفقد المراكز التكنولوجية بالوحدات التي شملتها الزيارة واستمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورا بكافة المراحل الإجرائية وصولاً إلي مرحلة تقديم الخدمة في صورتها النهائية مع الإلتزام في ذلك بالتوقيتات التي حددها القانون وفقا لطبيعة كل خدمة.

والتقى المحافظ بالعديد من المواطنين المتواجدين بالمراكز التكنولوجية وتقييمهم للخدمات المقدمة ومطالبهم ووجه بالإستجابة لها مشيرا إلى أن تلك المراكز تعد نموذجا حضاريا لخدمتهم يتم من خلاله استخراج كافة أنواع التراخيص وطلبات توصيل المرافق وغيرها من الخدمات المتنوعة وتمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري ، وتوفير الوقت والجهد، وتسهم فى رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية ، كما تعمل على تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد ، كذلك تعمل على خلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإدارى والمالى.