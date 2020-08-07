البنتاجون: سحب نصف القوات من أفغانستان قبل نوفمبر المقبل

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها تقوم حاليا بتطبيق توجيهات البيت الأبيض حيال بدء سحب نحو نصف القوات الأمريكية من أفغانستان قبل شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون مايجور روبرت لودفيك لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، إن وزارة الدفاع الأمريكية تنفّذ حاليا توجيهات الرئيس دونالد ترامب حيال سحب نحو 4000 عنصر من أصل 8500 جندي أمريكي من أفغانستان قبل نوفمبر المقبل.

وأضاف لودفيك، أن "البنتاجون"، ينسّق مراحل الانسحاب الأمريكي المتوقعة مع الكونجرس والدول الحليفة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

واعتبر لودفيك، أن القوات الأمريكية في أفغانستان ترغب في تحقيق تقدم على مستوى خفض العنف وتحقيق المصالحة الوطنية.

من جانبه، أشار مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن واشنطن تعوّل على تقدم ستحققه اجتماعات هيئة "لويا جيرجا" الإستشارية القبلية في أفغانستان والتي ستختم أعمالها بعد غد الأحد.

ولم يستبعد المصدر أن يبت الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبدالله عبدالله بعملية إطلاق 400 سجين من حركة "طالبان" في الأيام المقبلة، الأمر الذي سيمهد الطريق لوضع خطة انسحاب عملية تقضي بخروج القوات الأمريكية كاملة من أفغانستان قبل نهاية مايو من السنة المقبلة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أصدر مساء أمس الخميس، بيانا دعا فيه الأطراف كافة في أفغانستان إلى تسريع إطلاق ما تبقى من سجناء "طالبان"، واصفا المسألة بأنها العقبة الأخيرة أمام تحقيق وقف كامل للعنف وانطلاق مصالحة وطنية واسعة في البلاد.

من جهتها، أكد طالبان أنها ستنخرط في محادثات مباشرة مع الرئيس غني في حال تمّ إطلاق سجنائها في الأيام الثلاثة المقبلة.