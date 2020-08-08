انتخابات الخارج: بدء التصويت خلال ساعات.. وطوارئ بـ"الخارجية والسفارات" استعدادا لـ"الاقتراع"

ساعات قليلة، ويبدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، وبالتحديد خلال يومى 9 و10 أغسطس، فيما رفعت وزارة الخارجية درجة الاستعداد القصوى، استعداداً للماراثون الانتخابى، وشكلت غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لأبناء الجالية المصرية فى الخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إجراء تصويت المصريين فى الخارج بالبريد السريع لتجنب التجمعات بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا، على نحو يضمن حقوق المصريين فى الخارج فى الإدلاء بأصواتهم على نحو عادل وشفاف.

وعن استعدادات التصويت، خصصت «الخارجية» 141 لجنة انتخابية فى 124 دولة لتصويت المصريين بالخارج، كما قامت البعثات الدبلوماسية بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية لتسهيل وصول أوراق الاقتراع، واستمرار تلقى جميع الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس، بما يتناسب مع التوقيتات التى حددتها الهيئة وفقاً للجدول الزمنى والإجرائى لانتخابات مجلس الشيوخ.

غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.. وفرق داخل السفارات والبعثات الدبلوماسية لتلقى الاستفسارات والشكاوى

وتم موافاة البعثات المصرية فى الخارج بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج البلاد. وشكلت وزارة الخارجية غرفة عمليات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج، والتعامل مع أى صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات، وأيضاً نقل أى شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة. وستعمل غرفة العمليات المقامة بوزارة الخارجية على مدار 24 ساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى كل أنحاء العالم، والتواصل بشأن أى استفسارات أو شكاوى، وتقديم الدعم اللازم لتيسير التصويت على المسجلين للتصويت، وكذلك استعدت السفارات للتعامل مع أى استفسارات أو شكاوى.

"الوطنية للانتخابات": التصويت بالبريد ولمن سبق له التسجيل فقط.. ولن يُسمح للناخب بالتوجه إلى مقر "البعثة"

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بياناً، أمس، أكدت فيه انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى غداً وبعد غد.

وأشارت إلى أن تصويت الناخبين فى الخارج سيكون عبر البريد، ولمن سبق له التسجيل فقط خلال الفترة التى أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، مؤكدة أنه لن يُسمح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية التى ينتمى إليها، ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأى الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية. وأضافت الهيئة أنها ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأى وإقرار التصويت يومى الانتخاب فى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg..

وأوضحت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أنها «لم تتلق أى شكاوى من المصريين بالخارج تخص انتخابات مجلس الشيوخ، وكانت الاستفسارات محدودة»، مضيفة أنهم دائماً ما يلعبون دوراً مهماً وبارزاً فى كل الاستحقاقات الدستورية منذ 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوماً عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، وها نحن أمام حق دستورى آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصرى الذى يأتى تشكيله فى هذه المرحلة المهمة.

وأكد سامح أبوزيد، رئيس جمعية شباب مصر بفرنسا، أن التصويت بالبريد السريع يساعد فى المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، ويسهل الأمر على الجاليات المصرية فى الخارج بسبب التدابير الاحترازية التى تتخذها دول العالم المختلفة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «أبوزيد»، لـ«الوطن»، أن «مشاركة هذا العدد من الشباب فى انتخابات الشيوخ تعد خطوة رائعة للغاية نظراً لأن الشباب يمثل 60% من القرارات التى تتخذها أى دولة على مستوى العالم، وأبرز مثال على ذلك مشاركة أعضاء فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى انتخابات مجلس الشيوخ بعد أن تولى الشباب مناصب قيادية سواء فى المحافظات أو الوزارات المختلفة، تأكيداً لوعود الرئيس عبدالفتاح السيسى بتمكين الشباب فى المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى انعقد فى شرم الشيخ عام 2016».