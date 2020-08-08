مفتي الجمهورية: جبر الخواطر بكلمة طيبة أو ابتسامة فضلها كبير

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن العلاقة الزوجية يجب أن تكون مبنيه على الود والرحمة والطهر والعفاف، ويجب أن يتفهم كل طرف الطرف الآخر، وهو الأمر الذي يتواجد في الأسر بمقتضي العشرة.

وأضاف "علام"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" والذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم كان محببا لأمهات المؤمنين، وهو الذي نجح في تحقيق ذلك المبدأ بحذافيرة: "رسول الله لم يضرب أيا من زوجاته، وكان صاحب معامله حسنه وطيبة، ولم يرى إلا وهو مبتسما، ولم يضرب أحدا قط بيده الشريفه"، موضحا أن إدارة البيت تحتاج إلى ذكاء وفطنه من الطرفين معا، وتسائل عن معني الرجولة لرجل لا يضحك مع اسرته، بينما الرجولة هي أن تعطي كل ذي حق حقه وأن تراعي الأبناء وتحسن معاشرة الزوجة.

وأكد أن جبر الخواطر بكلمة طيبة أو ابتسامة هو من جبر الخواطر عند الله سبحانه وتعالى، نسي عدد كبير من المواطنين ذلك، مشيرا إلى أنه يجب أن يعود ذلك التراحم الجواري والتلاحم بين الناس، وأن يرفق بعضنا ببعض.