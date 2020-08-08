السيادة السوداني: حكومة الثورة تعمل لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة

قال عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور، إن ما يحدث في أي بقعة من بقاع السودان يمثل أهمية قصوى لأعلى هرم الدولة، وهو ما يحتم علينا الوصول بأعجل ما يكون في موقع الحدث لحفظ الحقوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وجاء ذلك لدى مخاطبته، اليوم، سكان القرية 10 مرشد بمدينة حلفا الجديدة، وقال تاور: "إننا غادرنا كشعب سوداني دولة الفوضى وانتهاك القانون، وأتينا بعهد جديد صنعناه جميعا، عهد ممهور بدماء الشهداء والجرحى، وما أنجزناه من ثورة هي لتأسيس دولة العدالة والقانون وليس دولة الفوضى".

وأضاف تاور، أنه في دولة القانون يؤخذ القانون بمؤسساته، وقنوات حكومة الثورة لم تأت للتسلط على الشعب وإنما لخدمته وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

وأوضح تاور: "أننا استمعنا لتنوير من لجنة الأمن وتقاريرها، واستمعنا كذلك إلى لجنة أهالي قرية 10 واستلمنا مذكرتهم مع شرح مضامينها، وأمنا على أن هذه المذكرة تحوي حقوق وسنعمل على تنفيذ الحقوق المضمنة فيها".

ووجه تاور، رسالة للشباب جاء فيها "هذه الثورة تفاعلنا فيها جميعا وانجزناها سويا عندما نكون في معية أهلنا النوبيين فاننا بمعية أناس تمتد جذورهم لآلاف السنين وهذا يعني أن نعبرعن أشيائنا بطريقة حضارية، وجئنا اليوم لجعل العدالة تأخذ مجراها في محاسبة الكبير والصغير".

وذكر تاور قائلا، بضرورة المحافظة على البلاد والتفكير في كيفية النهوض بحلفا، وقال سنتابع ما تم الاتفاق عليه.

وفي سياق آخر، استنكرت القوات المسلحة السودانية في بيان، اعتداءات "الحركة الشعبية-جناح الحلو" على السودانيين والقوات المسلحة بجنوب كردفان؛ مؤكدة أنه بعد استمرار إجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف في ظل وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام الجارية بـ"جوبا" عاصمة دولة جنوب السودان؛ إلا أن بعض قوات تابعة للحركة الشعبية جناح الحلو قامت بالهجوم والإعتداء على مرحال الرعاة العائدين من الجنوب إلى الشمال.