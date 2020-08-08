شعبة المقاهي عن استمرار منع الشيشة: الزبون عايز يفك والحل في "لي طبي"

"لا نية لعودة "الشيشة".. كان هو حديث مصدر مطلع، بأن وزارة الصحة والسكان أكدت للحكومة أهمية عدم عودة تداول الشيشة بالمقاهي في الوقت الراهن، طالما أنه لم يتم التوصل إلى مصل واق بصورة كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، أنه مثبت علميا أن "الفيروس" ينتقل من الرذاذ سواء من الفم أو الأنف، وأن "الشيشة" قد يتواجد عليها رذاذ مُصاب بالفيروس، حتى لو لم تظهر عليه أعراض؛ فإنه قد يُسبب انتقال الفيروس وإصابة آخرين.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أن الحكومة متخوفة من إمكانية حدوث "موجة ثانية" من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتُشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس، من ارتداء كمامات، والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات.

وتابع: "السماح بتناول الشيشة في القهاوي والكافيتريات في الوقت الحالي لا نية له"، موضحا أنه على الرغم من تناقص الإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض حدة الإصابات، إلا أن "الانتكاسة واردة"، مثلما حدث في عدة دول حول العالم سبقتنا في انخفاض الإصابات، ثم عادت للزيادة مرة أخرى.

عفت صلاح رئيس شعبة المقاهي بالإسكندرية، علق على هذا الشأن قائلًا إن منع الشيشية إلى الآن جعل أصحاب المقاهي يتكبدون خسائر كبير، بسبب الاعتماد عليها كمصدر رئيسي لدخل المقاهي.

وأضاف "صلاح" لـ"الوطن"، أن "الزبون عايز يفك نفسه"، وهو الميزة التي لم تعد المقاهي توفرها له، كألعاب الدومينو والشطرنج والطاولة والكوتشينة، ما يجعله يبتعد عن التواجد بها، والانشغال بأشياء أخرى مسلية.

وأشار رئيس شعبة المقاهي، إلى أن هناك مقاهي أغلقت بسبب منع الشيشة التي كانت تعتمد عليها في مبيعاتها اليومية بشكل أساسي، كما تأثر تجار المعسل بشكل كبير، "الناس بتحب الشيشة وفي إسكندرية في ناس بتروح من العصافر للمنشية في ساعة إلا ربع، عشان تشرب حجر وترجع، وبتتحمل حق الحجر اللي بقى غالي وتكاليف المواصلات".

كما أوضح أن الحل لعودة الشيشة يمكن أن يكون في العملية التسي تسمى بـ"التسييخ"، التي يقوم بها القهوجي، وهي عبارة عن تسخين أحد الأسياخ على النار، ولفه بقماشة، وإدخاله في الشيشة لتنظيفها وتسليكها، من أجل إلزالة أي جراثيم بالداخل، أما بالنسبة لموضع الفم، فيمكن شراء "لي طبي" لكل زبون يكون مخصصا له فقط يأخذه بعد مغادرته للقهوة ويأتي به.