مصدر: لا نية لعودة "الشيشة" قبل الوصول لـ"مصل واق" ضد كورونا

قال مصدر مطلع، إن وزارة الصحة والسكان أكدت للحكومة أهمية عدم عودة تداول النرجيلة "الشيشة" بالمقاهي في الوقت الراهن، طالما أنه لم يتم التوصل إلى مصل واق بصورة كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "المصدر"، لـ"الوطن"، أنه مثبت علميا أن "الفيروس" ينتقل من الرذاذ سواء من الفم أو الأنف، وأن "الشيشة" قد يتواجد عليها رذاذ مُصاب بالفيروس، حتى لو لم تظهر عليه أعراض؛ فإنه قد يُسبب انتقال الفيروس وإصابة آخرين له.

وأوضح المصدر، أن الحكومة متخوفة من إمكانية حدوث "موجة ثانية" من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتُشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس، من ارتداء كمامات، والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات.

وتابع: "لا نية للسماح بتناول الشيشة في القهاوي والكافيتريات في الوقت الحالي"، موضحا أنه على الرغم من تناقص الإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض حدة الإصابات، إلا أن "الانتكاسة واردة"، مثلما حدث في عدة دول حول العالم سبقتنا في انخفاض الإصابات، ثم عادت للزيادة مرة أخرى.

وفيما يخص الطاقة الاستيعابية للمقاهي، قال إنه لم يجد جديد عليها مؤخرا، حيث أنها ما تزال كما هي، بداية من الالتزام بـ50% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة، وأهمية استخدام أدوات أحادية الاستخدام كلما كان ذلك ممكنا.