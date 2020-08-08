إيطاليا تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا خلال يوم واحد منذ مايو الماضي

سجلت السلطات الإيطالية، اليوم، أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ شهر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء" الشرق الأوسط".

وازداد عدد الإصابات الجديدة، اليوم، بالمقارنة مع أمس الخميس، بنسبة 38%، حيث جرى تسجيل 522 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا المستجد منذ أواخر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقبل أسبوعين فقط، كانت إيطاليا تسجل نحو 200 حالة جديدة بكورونا المستجد كل يوم

وأشار حاكم إقليم فينيتو، لوكا زايا، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت لدى الأشخاص الذين كانوا بإجازة في الخارج مؤخرا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 98 حالة وفاة جرّاء كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي العدد الكلي في المملكة المتحدة الى 46511 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وأضافت الوزارة البريطانية، في بيان اليوم، أنه جرى تسجيل 871 إصابة جديدة بالوباء، ليصل العدد الاجمالي إلى 309005 إصابات في عموم بريطانيا.