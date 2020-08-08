سعد الصغير يشوق جمهوره بصورة من كليبه الجديد

أعلن المطرب الشعبي سعد الصغير عن انتهائه من تصوير كليبه الجديد، والذي يحمل اسم "ياهلا ياهلا".

ونشر سعد صوره من الكليب عبر حسابه على "فيس بوك"، مرتديا ملابس خليجية وحوله عدد من الفتايات الأجانب، وعلق سعد قائلا: "يا هلا يا هلا.. قريبا".

كان سعد الصغير أعلن مؤخرا عودة برنامجه "النهارده فرحي"، والذي توقف فترة بسبب كورونا، "النهارده فرحي يا جدعان" برنامج خيري على طريقة المسابقات للشباب المقبل على الزواج وغير ميسور الحال، ويقدم لهم في نهاية الحلقة أجهزة كهربائية، وهو من إنتاج وتقديم سعد الصغير، ومن إخراج كامبا.