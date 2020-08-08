بينهم 10 سيدات.. معايير اختيار الأعضاء الـ100 المعينين في مجلس الشيوخ

من المقرر أنَّ تجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس المقبل، فيما تجرى في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ما يقدر بـ"100" عضو، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

تعيين رئيس الجمهورية لـ100 عضو يأتي وفقًا لضوابط معينة، وفقًا لما قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، لافتًا إلى أن تلك المعايير والضوابط أقرتها المادة 18 من القانون رقم 141 لسنة 2020.

وأضاف "محسن" لـ"الوطن"، أن الضوابط تتلخص في أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، وبما أنها 100 مقعد فيخصص لهن 10 مقاعد كحد أدنى.

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إلى أنه يجب أن يتوافر في عضو الشيوخ المعين، الشروط ذاتها المتوافرة في أي مرشح آخر، ولا يجوز تعيين شخص سبق أن خاض جولة الانتخابات في الفصل التشريعي ذاته، ولم ينجح.

كما أوضح أنه لا يجوز تعيين عدد من الأشخاص ينتمون إلى حزب واحد، ما يؤدي إلى تغيير الأغلبية أو الأكثرية النيابية في مجلس الشيوخ.