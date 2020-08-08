في مثل هذا اليوم.. مصر تبدأ وقف إطلاق النار مع إسرائيل وفق "روجرز"

مبادرة روجرز.. مبادرة أمريكية على لسان وليام روجرز وزير الخارجية الأمريكي، في عهد ريتشارد نيكسون، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ومصر، وأعلنها روجرز كمبادرة بصفة رسمية في 19 يونيو 1970.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل، في مثل هذا اليوم 8 أغسطس 1970، والذي كان من المقرر أن يستمر لمدة 3 أشهر على الجبهة المصرية الإسرائيلية، وفق المبادرة، على أن يدخل الطرفان في مفاوضات جديدة لتنفيذ القرار 242.

والقرار رقم 242، قرار أصدره مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967، والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة، وجاء القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب، ورد في مادته الأولى فقرة أ: "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير".

وحذف بعدها حرفي "أل" التعريف من كلمة "الأراضي" في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار، وإضافة إلى الانسحاب، نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين، التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين، وشكل هذا القرار منذ صدوره صلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، ونص القرار أيضا على احترام سيادة دول المنطقة على أراضيها، وحرية الملاحة في الممرات الدولية، وحل مشكلة اللاجئين، وإنشاء مناطق منزوعة السلاح، وإقرار مبادي سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط .

وجاء نص القرار: "إن مجلس الأمن، إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء علي أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، وإذ يؤكد أيضًا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة التزمت بالعمل وفقا للمادة 2 من الميثاق.

يؤكد أن تحقيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين: "سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع، وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة".

وأكد أيضا الحاجة إلى ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، و تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، وضمان المناعة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح، ووقف إطلاق النار.

لم تفي إسرائيل بمبادرة روجرز، وسقطت المبادرة في 4 فبراير 1971 حيث أعلنت مصر رفضها تمديد وقف إطلاق النيران واستمرار حالة اللاسلم واللاحرب.