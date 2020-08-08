محمد سلامة يشوق الجمهور لـ"موسى": غير أي حد

شوّق المخرج محمد سلامة الجمهور لمسلسل محمد رمضان "موسى"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وكتب "سلامة" عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "إن شاء الله مسلسل موسى يعجبكم.. موسي غير أي حد".

وأعلن المخرج محمد سلامة عبر حسابه على"تويتر"، منذ ايام إمكانية عمل جزء ثان للمسلسل، بعد أن طالبه الجمهور بذلك، ولكن بعد انتهائه من مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان، والذي سيتفرع له الفتره المقبلة

وعُرض لـ"سلامة" منذ أيام مسلسل "الحرامي"، والذي ينتمي لنوعية الـ10 حلقات، ولاقى نجاحًا كبيرًا، والعمل عبارة عن "سيت كوم" كوميدي، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، وتدور أحداثه فى مكان واحد تحدث فيه العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك فى بطولته رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، وعدد من الفنانين الشباب.