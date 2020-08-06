محامي محمد رمضان يكشف تفاصيل جديدة في قضية "الطيار المفصول"

قال المحامي أحمد الجندي محامي محمد رمضان، إن اليوم كانت هناك جلستان في قضايا التعويض الذي رفعها الطيار أشرف أبو اليسر ضد محمد رمضان مطالبا بتعويض 50 مليون جنيه كإجمالي القضيتين أى 25 مليون لكل قضية.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن القضية الأولى في محكمة الجيزة تم تأجيلها لجلسة حكم يوم 27 أغسطس الجاري، بينما تم إحالة القضية الثانية المقدمة في المحكمة الاقتصادية للجنة خبراء وتم تحديد لها جلسة يوم 5 سبتمبر المقبل.

يذكر أن هيئة الطيران المدني وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.