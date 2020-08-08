شروط الالتحاق بنقابة أطباء الأسنان لقبول خريجي الجامعات الخاصة

وضعت نقابة أطباء الأسنان، شروطا جديدة لقبول خريجي الجامعات الخاصة بالنقابة، بناءا على قرار أعضاء جميعتها العمومية.

وقال الدكتور محمد بدوي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إن النقابة حددت عدة معايير وشروط وآليات تسجيل خريجي الجامعات الخاصة المصرية، طبقا لقرار الجمعية العمومية الغير عادية التي تم عقدها في نوفمبر 2019، بخصوص تلك المعايير وآليات تنظيم الأعداد المتزايدة للخريجين عن حاجة سوق العمل.

وأضاف بدوي الجمعية العمومية لأطباء اتخذت 3 شروط:

1. تسجيل جميع كليات طب الأسنان الخاصة، المنشأة بقرار جمهوري وحاصلة على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

2. تسجيل طلبة الكليات مع الالتزام بالحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات لنفس عام القبول.

3. الحالات التي تحد الحد الأدنى للمجلس الأعلى للجامعات، يتم رد شهادتهم للمجلس الأعلى للجامعات حيث إن التحاقهم تم بطريقة غير شرعية.