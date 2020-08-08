العثور على الصندوق الأسود للطائرة المتحطمة جنوبي الهند

عثرت السلطات الهندية، اليوم، على الصندوق الأسود للطائرة التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" والتي تحطمت مساء أمس الجمعة، في مطار كاليكوت الدولي بولاية "كيرالا" جنوبي الهند.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينج بوري، الذي من المتوقع أن يصل إلى مدينة "كوزيكودي" بعد ظهر اليوم، أمر بالتحقيق في الحادث، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فريقا من المديرية العامة للطيران المدني الهندي قد وصل بالفعل إلى موقع تحطم الطائرة.

وتحطمت طائرة الرحلة رقم "أي إكس-1344" القادمة من "دبي" والتي كانت تحمل على متنها 184 شخصا بعد انحرافها عن مدرج المطار أثناء هطول غزير للأمطار وسقطت في وادي وانشطرت إلى جزءين؛ ما أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم الطياران، فضلا عن إصابة 127 شخصا آخرين.