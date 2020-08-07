صحيفة هندية: طائرة "إنديا إكسبريس" تجاوزت المدرج وسقطت في واد

كشفت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن سبب تحطم الطائرة الهندية التابعة لشركة طيران "إنديا إكسبريس" هو أنها تجاوزت المَدرج وسقطت في وادٍ ثم انشطرت نصفين وذلك بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة في المنطقة.

وأضافت الصحيفة الهندية، أن حصيلة الضحايا الأخيرة وصلت إلى مصرع 16 شخصا وإصابة 123 آخرين، مشيرة إلى أن الطائرة تحطمت في أثناء هبوطها في مطار كاليكوت الدولي جنوب الهند.

ونقلت "تايمز أوف إنديا"عن وزارة الطيران الهندية أن 174 راكباً كانوا على متن الطائرة القادمة من دبي، بينهم 10 أطفال وطياران و5 هم أفراد الطاقم.

وأظهرت الصور من مكان الحادث أن قمرة القيادة ومقدمة الطائرة قد دُمِرا بالكامل، وتناثر الحطام على المدرج وخارجه، وقد انشطر جسم الطائرة إلى قسمين.