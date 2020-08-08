عاجل.. انهيار عقار بالمنصورة.. ومصرع طالب وإصابة والدته وشخص آخر

لقي طالب مصرعه وأصيبت والدته في انهيار عقار في الدقهلية اليوم ، فيما انتقلت القيادات التنفيذية إلي المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة

وأكد مصدر مسئول بحي غرب المنصورة أ، المنزل غير مأهول بسكان ومكون من 4 أدوار ، وكان يسكن به أم وأبنها، فتوفي الابن عمره 21 سنة، وأصيبت الأم أصابات خطيرة وجري نقلها للمستشفى

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن البيت كان يقطنه طالب جامعي ووالدته أسفر الانهيار عن وفاة الطالب وإصابة والدته، مع إصابة أحد المارة في الشارع وقت سقوط المنزل وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين والجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة