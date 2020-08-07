صرف تعويضات للضحايا والمصابين في انهيار عقار المحلة

قرر الدكتور طارق رحمي محافظة الغربية، صرف 10 آلاف جنيه لرب الأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمتوفى من أفراد الأسرة، وألف جنيه لكل مصاب، موجهاً وكيلة وزارة التضامن بعمل حصر بالمصابين والوفيات، وحصر بالخسائر المادية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن لجنة الإغاثة بالتضامن الاجتماعي تحركت على الفور، حيث جرى إعداد حصر بالأسر المتضررة بالمنازل المجاورة للمنزل المنهار وعددهم 7 أسر.

ولفت إلى أنه جرى تقديم مساعدات عينية ومواد غذائية وملابس ومساعدات نقدية للمصابين، بواقع ألفي جنيه لكل مصاب وتقديم إعاشة للمصابين بقيمة 250 جنيها لكل فرد.

وأشار إلى أنه سيجري تقديم 500 جنيه لكل مصاب بالمستشفى في حال وجوده به أكثر من 24 ساعة، وألف جنيه أكثر من أسبوع وألفي جنيه أكثر من 15 يوما.

يذكر أن محافظ الغربية تابع من موقع الحدث عملية رفع الأضرار الناجمة عن الانهيار حتى صباح اليوم، والذي أسفر عن العثور على 8 ضحايا.