أخصائي أورام يكشف سبب تسجيل إيطاليا قفزة في إصابات كورونا

قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي الأورام والجراحة، إنه كما لاحظنا في إيطاليا خلال اليومين الماضيين ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ مايو بعد أن كانت تناقصت، وذلك يرجع إلى أن الإصابات الجديدة التي سجلت لدى الناس هم الذين كانوا في إجازة بالخارج، لأنه في إيطاليا هناك عرف قيام الجميع في شهر أغسطس بالسياحة سواء الداخلية والخارجية.

وأضاف الشرع، خلال مداخلة هاتفية من ميلانو، في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن ذلك أدى إلى انتشار المرض وقفزه مرة أخرى في مناطق عديدة، وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى لزيادة أعداد الإصابات.

وتابع، أنه ليس هناك حدود بين الدول الأوروبية في الدخول والخروج، وبالتالي هذا يعمل على زيادة أعداد الإصابات بشكل كبير.