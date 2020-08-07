براءة اختراع لدواء روسي مضاد لـ"فيروس كورونا"

منحت الهيئة الفيدرالية للطب الحيوي الروسية براءة اختراع للعقار الروسي "ليتراجين"، الذي يمنع أو يخفف مضاعفات "كورونا"، مشيرة على موقعها الرسمي إلى أن "هذا العقار هو الوحيد في العالم حاليا، المضاد لمستقبلات أشباه الأفيونيات، المستخدم حاليا في الطب العملي".

"الصحة العالمية": توفير لقاح يسرع الانتعاش الاقتصادي

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح ضد "كورونا" كسلعة للجميع، موضحا خلال حديثه في حلقة نقاش عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى "أسبن" للأمن في الولايات المتحدة، أن مشاركة اللقاحات تساعد العالم على التعافي بشكل جماعي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي يمكن أن يأتي بوتيرة أسرع.

وأعلنت جامعة "جونز هوبيكنز" الأمريكية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم بلغ أكثر من 19 مليون حالة منذ بدء الجائحة في نهاية العام الماضى، وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من الدول يشهد ارتفاعا مجددا في حالات الإصابة، والولايات المتحدة والبرازيل والهند هي أكثر الدول المتأثرة بالفيروس الوبائي، موضحة عدم قدرتها على السيطرة على المرض حاليا.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بكورونا خلال 24 ساعة، فيما تلقت تقارير عن 37 حالة إصابة جديدة بينها 30 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84 ألفا و528 حالة.

وأعلنت منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين وفاة شخص بعد إصابته بطاعون معوى، فيما تم وضع 9 أشخاص من المخالطين للمريض المتوفى و26 من المخالطين لهم، قيد العزل الطبي، وجاءت جميع اختباراتهم سلبية، ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية، مثل الحمى.