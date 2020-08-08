"نتفليكس" تكشف عن الصور الأولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة"

كشفت شركة Netflix الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي عن الصور الأولى للمسلسل المرتقب "ما وراء الطبيعة"، وهو أول أعمال Netflix الأصلية العربية من الدراما المصرية.

تُظهر الصور الأولى للمسلسل، والذي تمّ الانتهاء منه مؤخرًا بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، الدكتور "رفعت إسماعيل" (أحمد أمين) في الأربعينيّات من عمره، وهو يواجه في هذا العمر سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، وتُظهر الصور أيضًا "ماجي ماكيلوب" (رزان جمال) العالمة الاسكتلندية وزميلة الدكتور "رفعت إسماعيل" السابقة التي لم يعترف لها بحُبّه.

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته. إذ تبدأ القصّة عام 1969حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة. ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.

"ما وراء الطبيعة" المقرر عرضه في خريف 2020، مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق والتي باعت أكثر من 15 مليون نسخة.

المسلسل من إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وتم تصوير العمل في مصر ليعكس التزام Netflix لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.