أمن المنافذ ينجح في تنفيذ 117 حكم قضائي .. خلال 24 ساعة
كتب:
الوطن
11:29 ص | السبت 08 أغسطس 2020
فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:
ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها " بضائع أجنبية الصنع – ملابس جاهزة" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (3 ملايين جنيه).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار:
ضبط قضية تهريب عملات آثرية بمضبوطات بلغت (8 عملات معدنية أثرية متنوعة).
فى مجال الأمن العام:
ضبط عدد (44) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، عدم إرتداء الكمامة ، دراجة نارية بدون لوحات ، مخالفات مسطح مائى ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (790) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (117) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.