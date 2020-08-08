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محمود مسلم

أمن السويس يكشف تفاصيل سرقة إحدى خطوط المواد البترولية بمدينة السويس

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الوطن
11:35 ص | السبت 08 أغسطس 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة ..فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية على خطوط المواد البترولية بدائرة القسم، من ضبط (عاطلين – مقيمين بالقاهرة - لأحدهما معلومات جنائية) حال خروجهما من مدق جبلى بالمنطقة المُشار إليها بسيارة نقل مزودة بتنك قيادة أحدهما ، مُحمل عليها كمية من المواد البترولية "سولار" قاما بالإستيلاء عليها من إحدى المناطق بالخط المُشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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