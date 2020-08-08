وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجان بنين وفتيات معاهد القراءات بمحافظة الإسكندرية، وذلك فى بداية امتحانات النقل والشهادات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء.

وشدد وكيل الأزهر، على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين كافة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

جدير بالذكر أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15مارس فقط، كما يمتحن طلاب كل منطقة في محافظتهم وليس في القاهرة كما كان معمولًا به في السابق، وذلك تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا من الاختلاط والزحام.