صور.. أهالي سمنود ينتظرون وصول جثامين انفجار لبنان

ينتظر أهالي قرية بنا أبو صير، وعزبة المنشاوي، بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، وصول جثامين أبنائهم الثلاثة الذين توفوا في انفجار بيروت، وسط حالة من الحزن سيطرت على على القرية والعزبة.

وينتظر الأهالي على مداخل القرية، وفور وصول الجثامين للصلاة عليهم، ودفنهم بمقابر العائلة في مسقط رأسهم.

وعاش أبناء قرية بنا أبو صير وعزبة المنشاوي حالة من الحزن، بعد علمهم بوفاة 3 من الشباب في حادث انفجار بيروت، وهم رشدي رشدي أحمد الجمل، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، وإبراهيم عبد المحسن السيد أبوقصبة، والذين تركوا أسرهم وقريتهم منذ أكثر من 15 عامًا، سعيًا وراء لقمة العيش.