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محمود مسلم

فريق بحث وإنقاذ روسي ينتشل جثامين 3 ضحايا في انفجار ميناء بيروت

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(أ.ش.أ)
10:19 ص | السبت 08 أغسطس 2020
انفجار ميناء بيروت

انفجار ميناء بيروت

تمكن فريق بحث وإنقاذ روسي، اليوم، من انتشال جثامين 3 ضحايا كانوا قد لقوا حتفهم بالقرب من ميناء بيروت أثر انفجار الميناء يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عنه مقتل أكثر من 150 شخص.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، أن روسيا كانت أرسلت 5 طائرات على متنها عاملون بالقطاع الصحي وفرق من وزارة الطوارئ الروسية ومساعدات إنسانية إلى لبنان، للمساهمة في إزالة آثار كارثة الانفجار.

من ناحية أخرى، عالج المستشفى الميداني الروسي، الذي أقيم في استاد بالقرب من موقع الانفجار 12 مصابا منذ يوم الخميس الماضي.

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