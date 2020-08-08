عاجل.. وفاة زوجة سفير هولندا في لبنان بعد إصابتها بانفجار بيروت

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية، وفاة زوجة السفير الهولندي في لبنان، اليوم، متأثرة بإصابات خطيرة لحقت بها في الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وأضافت الوزارة الهولندية، أن زوجة السفير أصيبت في الانفجار لدى وقوفها بجوار زوجها في غرفة المعيشة في منزلهما في بيروت.

وتسبب الانفجار الذي وقع الثلاثاء الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالسفارة الهولندية وإصابة 4 أشخاص آخرين على صلة بالسفارة.