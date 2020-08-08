أبوالغيط: الجامعة العربية مستعدة لتأمين تحقيق شفاف حول حادث بيروت

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية مستعدة أن تشارك بطاقات عربية في أي شيء يتعلق بالتحقيق في هذه المأساة وتأمين أن يكون التحقيق شفاف وإيجابي وكشف الحقيقة كما وقعت، "الرئيس اللبناني استمع باهتمام لهذا الطرح وعبر عن شكره واستعداده للنظر في هذا الموقف".

وأكد أبو الغيط، أن كل الاحتمالات حول الحادث واردة، ولكن من الصعب الحكم ما إذا كان حادث إرهابي أم لا، "الرئيس اللبناني تحدث عن احتمالات كثيرة ومختلفة وكل الاحتمالات موجودة".

وأضاف أبوالغيط، خلال حديثه بمؤتمر صحفي من بيروت، "كل المساندة وكل الدعم وكل التعازي وسوف نقوم بواجبنا مثلما نراه وفي حدود إمكانياتنا، ولسنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ولكن الجامعة العربية والاتحادات العربية لديها إمكانيات وسوف يكلف الجميع كلا في قطاعه والمسائل المعني بها أن يقدم الدعم وفقا لقدراته".

وشدد أبو الغيط، على أن الوضع اللبناني وضع صعب ومعقد، ولكن الجامعة على استعداد دائم للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون وما يراه العرب مناسب للتفاعل مع هذا البند، "ويجب أن نعترف أن هذا الوضع المفاجئ يفرض على البشر التفكير والتفاعل ولكن هذه المسائل تستغرق وقتا، والدول العربية ستتحرك فرادى بناءا على مايقدمه لبنان وتفاعلهم معهم، وسوف ندعم لبنان بكل ماهو متاح".