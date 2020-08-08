إحالة ربة منزل وسائق وشقيقه للمفتي لقتلهم شخصا بسبب الثأر بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق ربة منزل وسائق وشقيقه إلى فضيلة المفتي، للتصديق على حكم الإعدام لهم، لقتلهم سائقًا أخذًا بالثأر، لقيامه بقتل شقيق المتهمة الأولى.

واستعانت المتهمة بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ الجريمه مقابل مبلغ 50 ألف جنيه،ومن ثم تم استدراج المجني عليه إلى مخزن في قليوب وقتله وإلقاء جثته فى رشاح بطوخ.

صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف فتحي ويصا، ومحمد حفني سليم بأمانة سر رضا جاب الله.

وترجع أوراق القضية إلى شهر مايو من عام 2019، عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بالعثور على جثة "محمد ع ع"، 43 سنة، سائق، ومكمم الفم بلاصق طبي، ومربوط بحبل برشاح مشتهر دائرة المركز.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل قررت أخذ ثأر شقيقها الذي قام المجنى عليه بقتله فى مشاجرة سابقة بينهما، حيث استعانت بسائق وشقيقه على التخلص منه مقابل 50 ألف جنيه قامت بدفع 5000 جنيه مقدم الاتفاق، حيث كان المتهمان يقضيان فترة حبسهما احتياطيًا فى قضايا سابقة مع قاتل شقيقها بسجن مركز قليوب.

وقام المتهمان باستدراج المجنى عليه إلى مخزن أسفل العقار المملوك لوالدهما لسابقة معرفتهم جميعًا، وقاما بالإجهاز عليه عقب شل حركته وتكميم فمه بلاصق طبي وربطة بحبل ملفوف حول كامل جسده وساعديه، وكذا جنزير حديد ملفوف أعلى الحبل حتى فارق الحياة، وقاما بحمله فى سيارة والتخلص من الجثة بإلقائها برشاح مشتهر بطوخ.

وأُلقى القبض على المتهمين وهم "س ع ع"، 30 سنة ربة منزل، و"ا س ا"، 27 سنة، وشقيقه "م"، 35 سنة، سائقان، واعترفا بارتكاب الواقعة، وأحيل المتهمون الثلاثة للنيابة التي أمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة، وقضت المحكمة بحكمها السابق.