تركت 180 حفيدا.. وفاة أكبر معمرة في نابلس عن 118 عامًا

توفيت أكبر معمرة في قرية بيتا جنوب نابلس بفلسطين، عن عمر يناهز 118 عامًا، وذلك بعد أن تركت 180 حفيدًا يسكنون في مناطق: بيتا، وقلقلية، وحزما، ورام الله، والأردن.

وقال مجدي حمايل، أحد أحفاد الحاجة هندية لوكالة "معا" الفلسطينية: إن جدته كانت تتمتع بصحة جيدة وتحرص بشكل دوري على زيارة أبنائها وبناتها وأحفادها، وأنها كانت تتمتع بذاكرة قوية تستطيع من خلالها سرد أدق التفاصيل التاريخية خاصة فترة الحكم العثماني والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينة.

وأضاف حمايل: "كان الكثير من أبناء البلدة يعدون الحاجة هندية مرجعًا تاريخيًا واجتماعيًا في بعض القضايا، ويعودون إليها في تفاصيل بعض الأمور"، مؤكدًا أنها كانت تتمتع بصحة جيدة قبل أن تصاب منذ أيام بوعكة صحية أدت إلى تدهور صحتها، والإعلان رسميًا عن وفاتها اليوم بمسقط رأسها في قرية بيتا جنوب نابلس.