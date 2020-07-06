مدير مستشفى مطاي يكشف تفاصيل تعافي معمرة من كورونا بالمنيا

كشف الدكتور أشرف يعقوب، مدير مستشفى مطاي، تفاصيل تعافي معمرة في المنيا، تبلغ 107 سنوات، بعد إصابتها بكورونا، قائلا: "الحاجة نبوية وصلت المستشفى في 25 يونيو، وكانت الحالة حرجة، واتحولت لنا من مستشفى العدوة في العناية المركزة، والهدف من نقلها لتقديم خدمة أعلى".

وأضاف "يعقوب"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الفريق الطبي في المستشفى، اتفقوا على الحفاظ على صحة المريضة، وتكون مستقرة حتى تحويلها لمستشفى آخر، "وفرلنا لها مستلزمات كتير والحمد لله المستشفى مجهزة، وبدأنا التحسن من تاني يوم، الأكسجين لما وصلت كان أقل من 70%".

وتابع: "المجتمع المدني في مطاي ومناطق تانية، شارك بجزء كبير جدا بتبرعات كتيرة للمستشفى، قبل كورونا مكنش عندنا أي حاجة من التجهيزات دي موجودة، ولما الأزمة بدأت الناس استشعرت الموقف، وبقولهم الحاجات اللي انتوا جبتوها جابت نتايجها بشفاء الحاجة نبوية".