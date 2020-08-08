انطلاق امتحانات القراءات بـ"أزهرية البحر الأحمر" دون شكاوى

انطلقت، صباح اليوم السبت، امتحانات معهد القراءات "النقل والشهادات" بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية في مادة الفقه والإنشاء لكل من شهادات التخصص والتجويد ومراحل نقل التجويد والعالية، وسط التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأجرى مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، جولة تفقدية بلجان مدينة الغردقة يرافقه عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، و حسن عبد الباسط مدير أمن المنطقة الأزهرية وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات.

وأكد أبو زيد أن الهدوء يسود اللجان، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة على اتصال دائم بغرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة للتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.