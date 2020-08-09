الكهرباء: رفع كفاءة الشبكة لتحسين مستوى الخدمة لـ 932 ألف مشترك في قنا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح قطاع قنا والذى يبلغ عدد المشتركين به 932 ألف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء فى تحقيق عدد من الإنجازات من خلال تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

قالت الوزارة إنه تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية والتي تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي 62 عملية بأطوال كابلات 32,1 كم بتكلفة 30 مليون جنيه، لافتا إلى أنة تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ9 مراكز خدمة عملاء، وتركيب تجهيزات شاشات ومعدات منظومة الانتظار الرقمي لـ2 مركز خدمة عملاء وجاري تركيب 3 مركز خدمة عملاء وهو ما أدى إلى مردود على المواطن بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم بدء العمل في مشروع برنامج القراءات الموحد تدريجيا من شهر فبراير الماضي بغرض تحقيق العدالة بين المواطن والشركة من خلال سداد المواطن لقيمة استهلاكه الحقيقي والفعلي الخاص به شهريا عن قناعة كاملة ورضاء تام وذلك من خلال هذا البرنامج الموحد والذي يقضى على أي تدخل بشرى في إصدار الفاتورة حيث يتم قراءة العدادات آليا عن طريق التصوير المباشر للعداد وحساب فارق الاستهلاك الكترونيا.