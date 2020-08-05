الكهرباء: تطوير 7 مراكز لخدمة 757 ألف مشترك في بني سويف

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، نجاح محافظة بني سويف إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء والتي يبلغ عدد المشتركين فيها 757 ألف مشترك، في تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين ما أدى إلى تلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير 9 مركز خدمة العملاء مما يتلائم مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ومعايير تصنيف مراكز خدمة العملاء من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى وميكنة كافة الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد، واتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عال.

وأوضحت الوزارة أنه تم تركيب 2 شاشة عرض 50 بوصة بمركزي خدمة العملاء بمدينة بني سويف ومدينة بنى سويف الجديدة لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة وكذلك تركيب نظام لانتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) بالمركزين السالف ذكرهما وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمة تباعاً .

جدير بالذكر أن محافظة بني سويف تضم 7 مراكز هي (مركز ومدينة بنى سويف – مركز ناصر- مركز الواسطى-مركز اهناسيا مركز الفشن-مركز سمسطا – مركز ببا).