"المصرية اللبنانية" تناقش دور منح الجنسية في جذب الاستثمارات

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي ندوة حول بعنوان "دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات"، وذلك يوم الإثنين عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

يشارك في الندوة المتحدث الرئيسي المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، والمهندس هشام شكري رئيس مجلس العقاري المصري، ويدير اللقاء كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة.

وقال عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية، إن الندوة تناقش مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذي أقره البرلمان المصري نهاية العام الماضي في إطار مساعي الحكومة لتعظيم مشاركة الاستثمار الأجنبي في عملية التنمية.

وأوضح "فايد"، أن القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محددة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، منها شراء عقارات مملوكة للدولة، وإنشاء أو المشاركة فى الاستثمار في مشروع استثماري، وإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة.

ولفت إلى أن الحكومة أنشأت وحدة فحص طلبات التجنس في الهيئة العامة للاستثمار، وذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات.

وتتضمن محاور اللقاء، دور قانون منح الجنسية المصرية للأجانب في جذب الاستثمارات الخارجية، ودوره في إنعاش القطاع العقاري وحركة البناء والتعمير في مصر، بجانب توفير الدولار وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي من خلال الودائع الدولارية كشرط في منح الجنسية، بجانب المشاركة في انشاء المشروعات في المساهمة في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتوظيف الشباب.

كما تتضمن محاور المناقشة الحالات الجديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، وكيفية التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان وشعبة الاستثمار العقاري في تقديم التسهيلات المطلوبة لمنح الجنسية.